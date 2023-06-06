محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ قري ديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعوق سرعة الإنجاز وعدم التباطؤ في التنفيذ واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

من جانبه، تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، الأعمال الجاري تنفيذها بالمجمعات الخدمية بقري "كفر خزام" و" تل بني عمران" والوحدة الصحية بقرية "الحاج قنديل" ،مؤكداً أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في تنفيذ المشروعات الخدمية بدائرة المركز ضمن مبادرة ( حياة كريمة) مع تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وأضاف رئيس المركز، أن المجمعات الخدمية بقرى المركز جاهزة تماماً لاستقبال الأثاث والتجهيزات وبدء التشغيل ، مشيراً إلى أنه جاري تدريب وتأهيل عدد من العاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية علي الحاسب الالي ومنظومة التحول الرقمي لتمكينهم وتنمية مهاراتهم واكسابهم القدرة علي تشغيل هذه المجمعات للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.