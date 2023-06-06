قرار عاجل من روسيا بعد تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستعقد اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون.

من جانبه، قال السفير الروسي في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق من اليوم، إنه متأكد من أن روسيا ليست وراء الهجوم على سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا.

وذكر أوليانوف: "أنا متأكد من أنها ليست روسيا. في واقع الأمر، يدور حديث أوكراني حول موضوع قصف السد منذ الصيف الماضي. لكنني أتردد في إلقاء اللوم على أوكرانيا لأنني لست على دراية كاملة بما حدث".

وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والروس الاتهامات بتدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، الذي تم تحديده منذ فترة طويلة كهدف محتمل بسبب أهميته الاستراتيجية وإمكاناته التدميرية.

ويقع سد نوفا كاخوفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا على طول نهر دنيبرو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، فإن تدمير السد يضيف عنصرًا جديدًا معقدًا للحرب الجارية في أوكرانيا، تمامًا كما بدا أن القوات الأوكرانية تمضي قدمًا في هجوم مضاد طال انتظاره.

وأوضحت أنه “قد يكون للتداعيات عواقب بعيدة المدى، حيث تغمر المناطق السكنية على طول نهر دنيبرو، وتستنزف مستويات المياه حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وتجفيف إمدادات المياه العذبة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا”.

وأشارت إلى أنه يمكنه أيضًا “كبح القوات الأوكرانية في سعيها لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية شرق دنيبرو”.