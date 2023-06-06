الصين والهند تسعيان لحل الخلافات بمناسبة إعادة فتح سفارة بكين في نيودلهي

في خطوة تعكس تحسن العلاقات بين الصين والهند، افتتحت الصين سفارتها في نيودلهي، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من عام من إغلاقها بسبب جائحة كورونا. وقد أعربت السفارة الصينية عن استعدادها للتعاون مع الجانب الهندي في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الوقاية من الأوبئة والتعافي الاقتصادي.

وفي هذا السياق، نشر المستشار المكلف بالأعمال في السفارة الصينية ما جيا مقالة في صحيفة “ذا إنديان إكسبرس” تحت عنوان “التركيز على المصالح المشتركة - النمو الاقتصادي القوي للهند والصين سيكون حاسما للتعافي الاقتصادي العالمي”. وأكد ما جيا في مقالته، أن الصين والهند هما قوتان ناشئتان وشركاء استراتيجيان، وأن تطورهما يمثل فرصة لبعضهما البعض وللعالم. ودعا إلى تعزيز التبادلات والثقة بين البلدين، وإزالة المخاوف والشكوك، وإحلال التشارك والتضامن محل التخاصم والمواجهة.

وقد رحبت الحكومة الهندية بإعادة فتح السفارة الصينية، وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم في حل المسائل المعلقة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالحدود. كما أبدت استعدادها لزيادة التعاون مع الصين في إطار منظمات دولية مثل بريكس ومجموعة شانغهاي للتعاون.