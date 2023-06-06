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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. ضبط 1000 لتر بنزين و13 طن قمح محلي في حملة تموينية

بنزين
بنزين

شنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط محتكري السلع في السوق السوداء ووضبط القضايا التموينية، وتحرير محاضر للمخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضية مواد بترولية بإجمالي 1000 لتر بنزين 80، وتحرير 5 محاضر قمح محلي بوزن 12 طناً، و955 كيلو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، حررت إدارة المرور بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، خلال حملة مكبرة 2034 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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