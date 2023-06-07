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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 350 ألف جنيه .. ساعة بورش الجديدة بمناسبة اليوبيل الماسي

الساعه كرونوغراف
الساعه كرونوغراف 1

تحتفل شركة بورش لصناعة السيارات الفاخرة مؤخرا بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسها ، ومع ذلك الاحتفال قدمت العديد من المشاريع والفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة .

الساعه كرونوغراف 1

وخلال احتفالات شركة بورش ، اعلنت بورش ديزاين عن اصدار ساعة كرونوغراف 1 – 75 سنة ، هي إصدار بورش لقطعة مليئة بلمسات فريدة وتفاصيل رائعة، و تقتصر على 475 وحدة فقط .

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وتظهر الساعة كرونوغراف 1 – 75 سنة ، بتصميم للدوار على غرار التصميم الأيقوني للعجلات المصنوعة من سبيكة فوشس 911 ، بالاضافة الى كونها ساعة بسيطة ذات قرص أسود بسيط معزز بلمسات بيضاء، وتضيف اليد الحمراء المستعملة والإطار المزود بمقياس سرعة الدوران لمسة خاصة إضافية.

الساعه كرونوغراف 1

هيكل الساعه كرونوغراف 1 – 75 سنة (قطره 1.6 بوصة ، وسمكه 0.6 بوصة) مصنوع من التيتانيوم ومطلى بطبقة نهائية من كربيد التيتانيوم الأسود، و تمت معالجة ظهر الساعة بنفس اللون ، وإن كان بتأثير التيتانيوم المصقول بالخرز الزجاجي.

الساعه كرونوغراف 1

و تم تصنيف Chronograph 1 على انها مقاومة للماء حتى عمق 328 قدمًا . ابتكرت بورش ديزاين حزامًا من النسيج / الجلد يتميز بألوان الشعار احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين، يتوفر أيضًا حزام جلدي أسود أكثر دقة مع درزات متطابقة.

الساعه كرونوغراف 1

يصل سعر الاصدار الماسي ( 75 عاما ) من كرونوغراف 1  الى 11000 دولار اى بقرابة 350 الف جنيه مصرى .

بورش الساعة كرونوغراف 1 ساعة بورش السيارات الفاخرة صناعة السيارات

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