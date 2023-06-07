أكلة سمك بـ6 آلاف جنيه|مصايف الإسكندرية تستجيب لشكوى مواطن من أسعار مطعم شهير

تلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شكوى من مواطن بسبب المغالاة في مطعم أسماك شهير بمنطقة بحري، وسط الإسكندرية.

ونشرت الإدارة الفاتورة، على صفحتها الرسمية، والتي تضمنت سعر كيلو الجمبري بـ 1200 جنيه بإجمالي 2400 جنيه قيمة 2 كيلو جرام، وسلطة بـ 300 جنيه، وكيلو القاروص بـ420 جنيهًا، إلى جانب أصناف أخرى.

وأشارت الإدارة المركزية إلى أن مفتشي الإدارة بحثوا الشكوى ووجدوا أن الفاتورة مخالفة لقائمة الأسعار المعتمدة، لدى الإدارة، وجرى التواصل مع الشاكي ومقابلته في المطعم محل الشكوى.

وبمواجهة صاحب المطعم بالمخالفة رد المبالغ المحصلة دون وجه حق لصاحب الشكوى، فيما جرى إخطاره بالحضور للإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالمطاعم والشواطئ على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر فيسبوك.​

