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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

العاصفة تقترب.. الخميس ذروتها و5 أشياء عليك فعلها في حالة سوء الطقس

تتعرض البلاد اليوم
تتعرض البلاد اليوم لعاصفة ترابية وتستمر حتى الجمعة

حالة من الترقب يعيشها البعض وسط مخاوف من تكرار العاصفة الترابية التي ضربت البلاد قبل عدة أيام، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات في حالة الطقس وتغير بدرجات الحرارة يبدأ اليوم، الأربعاء، ويستمر حتى الجمعة.

عاصفة ترابية 

عاصفة مثيرة للرمال والأتربة

وتعرضت البلاد قبل أيام لرياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، واضطرابات قوية في حالة الطقس وارتفاع كبير في درجات الحرارة، بجانب تساقط الأمطار على عدد من المناطق، "على غير العادة"، وقد عرف ذلك إعلاميا بالعاصفة الترابية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، أشارت إلى أنه متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة على البحر المتوسط، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقي،  وبالنسبة للبحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتتعرض البلاد إلى ارتفاع في درجات الحرارة بفعل منخفض خماسيني قادم من المناطق الصحراوية جنوب البلاد، والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على جميع الطرق وفقا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عبر أجهزة هيئة الأرصاد الجوية.

بيا الارصاد 

الخميس ذروة التقلبات الجوية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتناول المشروبات الباردة والمياه بكثرة لتعويض الفاقد من السوائل بفعل ارتفاع درجات الحرارة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أنه بدءاً من اليوم، الأربعاء، ستكون هناك عاصفة رملية  سوف تستمر لثلاثة أيام إلى الجمعة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن اليوم، الأربعاء، سيشهد تغيرا جديدا في الأرصاد الجوية، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لها، أن غدا، الخميس، ذروة التقلبات الجوية، وهناك كتل صحراوية هوائية، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتابعت: “انخفاض الرؤية على الطرق، والتحسن سيكون من يوم السبت”، موضحة أن درجة الحرارة اليوم ستكون 35 على القاهرة الكبرى، وسرعة الرياح من 30 إلى 40 كيلومترا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن يوم الخميس درجات الحرارة 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 الدكتورة منار غانم

العاصفة وانخفاض في الرؤية

من جانبها، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفضا خماسينيا يضرب البلاد اليوم، الأربعاء، على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

وقالت "شاكر"، في تصريحات لها، إن المنخفض يكون اليوم على أقصى غرب البلاد، ولن تقترب من وسط البلاد.

وأوضحت أن المنخفض الخماسيني يقترب من القاهرة غدا، الخميس، ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وأكدت أن العواصف الترابية لن تكون بنفس شدة الخميس الماضي وتكون أقل حدة، ولكنها تؤدي إلى انخفاض الرؤية.

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وطالبت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأهمية القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي.

وقالت إن هناك أمطارا غدا، الخميس، على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.

 الدكتورة إيمان شاكر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة اليوم، الأربعاء 7 يونيو 2023، كالتالي:

  • القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25.
  • الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24.
  • مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20.
  • سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28.
  • قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29.
  • أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.
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