في 11 نقطة.. دار الإفتاء توضح التلبية وكيفيتها وحكمها ووقتها

رصدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، كيفية التلبية ووقتها وما يفعله الحاج فيها، وذلك في 11 نقطة.

1- يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى البيت الحرام.

2- إن اقتصر على صيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك» فحسن، وإن زاد عليها فحسن».

3- لا بأس بالتلبية في الطواف والسعي.

4- يُسّنُّ للحاج أن يشرع في التلبية ثانيًا بعد الطواف والسعي.

5- يُسَنُّ للمعتمر أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير.

6- يُسَنُّ للحاج أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل، فيقطع التلبية عند ذلك، ويشتغل بالتكبير.

7- يُسَنُّ أن يتوسط الملبي في علو صوته بالتلبية، بحيث لا يشق عليه.

8- يُسَنُّ تكرار التلبية كل مرة ثلاث مرات على الأقل.

9- يُسَنُّ موالاة التلبية، فلا يقطعها بكلام ولا غيره حتى يفرغ من المرات الثلاث.

10- يُسَنُّ الإكثار من التلبية، لا سيما عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل، والنهار، والقعود، والركوب، والنـزول، وأدبار الصلوات.

11- يستحب الدعاء بعد التلبية.