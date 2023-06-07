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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في 11 نقطة.. دار الإفتاء توضح التلبية وكيفيتها وحكمها ووقتها

صدى البلد

رصدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، كيفية التلبية ووقتها وما يفعله الحاج فيها، وذلك في 11 نقطة. 

1- يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى البيت الحرام.

2- إن اقتصر على صيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك» فحسن، وإن زاد عليها فحسن».

3- لا بأس بالتلبية في الطواف والسعي. 

4- يُسّنُّ للحاج أن يشرع في التلبية ثانيًا بعد الطواف والسعي.

5- يُسَنُّ للمعتمر أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير.

6- يُسَنُّ للحاج أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل، فيقطع التلبية عند ذلك، ويشتغل بالتكبير. 

7- يُسَنُّ أن يتوسط الملبي في علو صوته بالتلبية، بحيث لا يشق عليه.

8- يُسَنُّ تكرار التلبية كل مرة ثلاث مرات على الأقل.

9- يُسَنُّ موالاة التلبية، فلا يقطعها بكلام ولا غيره حتى يفرغ من المرات الثلاث.

10- يُسَنُّ الإكثار من التلبية، لا سيما عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل، والنهار، والقعود، والركوب، والنـزول، وأدبار الصلوات.

11- يستحب الدعاء بعد التلبية.

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