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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

صدى البلد

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التموين لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقوله قبيل موسم عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلي أن التموين تقوم بدور محوري في ضبط أسعار اللحوم والحد من إرتفاعها

وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له ، أن نحو 5 آلاف رأس ماشيه وصلت ميناء سفاجا من دولة جيبوتي وستصل في الأيام القادمة قرابة 7 آلاف رأس أخري تدخل المحجر التابع لمجزر سفاجا تمهيداً لذبحها وطرحها في الأسواق بسعر 195 جنيه للكيلو بالإضافة إلي نحو 5 آلاف طن من اللحوم المجمده من دولة الهند وآلاف الأطنان من اللحوم من دولة البرازيل مما سوف يساهم بشكل كبير في توفير اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها ومنع إستغلال وإحتكار التجار للمواطنين

وأشار عبدالرحمن إلي أن وزارة التموين تبذل جهود عظيمه في الرقابه علي الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار بعروضها المنخفضة في المنافذ التابعه لها مع توفير مخزون إستراتيجي من كافة المواد الغذائية يكفينا لشهور عديده
مما يخلق مناخ تنافسي لصالح المواطن

وأكد أن الحكومة نوعت من مواشى الإستيراد وأصبحنا لا نعتمد علي منفذ واحد فنستورد اللحوم من الهند والبرازيل وجيبوتي وتنزانيا وتشاد واوغندا وكذلك السودان بالإضافة الي التوسع في انشاء المجاذر والمحاجر مما يساهم في توفير اللحوم الحمراء الصحية ومنع حدوث أزمات.

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