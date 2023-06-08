مشروع كايرو بايك.. لماذا فشلت محافظة القاهرة في إدارته | خبير يكشف

أعلنت محافظة القاهرة في 2022 عن إطلاق مشروع "كايرو بايك" بالتعاون مع شركاء التنمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية "Drosos" ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية "ITDP" وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UNHABITAT".

مشروع كايرو بايك للدراجات

وأصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن موقف مشروع كايرو بايك، قالت فيه، إنه في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

وأضافت محافظة القاهرة، إنه تبين أنه لم يتم الالتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة.

وكلفت محافظة القاهرة مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع، حيث تتطلع المحافظة في خلال الأيام القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

من جانبه قال أحد خبراء التنمية المحلية، أن ضعف نسبة نجاح المشروع ترجع إلى سببين الأول متعلق بالجانب الإداري الخاص بإدارة المشروع والجهات المنظمة، وعدم تفعيل التطبيق بشكل صحيح، والسبب الثاني متعلق بسلوك المواطن، وعدم لفت النظر إلى أهمية الدراجات في مصر.

وأضاف الخبير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه كان يتم توفير الدراجات باشتراك سنوي 10 دولار، ولكن المشروع كان يحتاج إلى إشراف عام من الهيئة العامة للقوات المسلحة، ووجود رؤية للمحافظة على هذا الملف.

لماذا تعطل مشروع كايرو بايك

واقترح الخبير إسناد هذا المشروع إلى إحدى الشركات الكبيرة التي قد تكون قادرة على إنجاح مشروع "كايرو بايك"، لافتاً كذلك يجب مراجعة خطوط السير الخاصة بالدراجات، والتوعية بأهمية مشروع الدراجات والتي توفر الكثير من المال، لافتا إلى أن كايرو بايك يعد مشروعا سياحيا.

وتابع: المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك للدراجات التي تم وقفها تضم 250 دراجة - مُوزعة على 26 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومُؤمنة بكاميرات مراقبة بالكامل، كما ورد في بيان محافظة القاهرة عند تشغيل المشروع.

ومن جانبه تقدم النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن فشل مشروع "كايرو بايك" في القاهرة بعد إطلاقه بأشهر قليلة، قائلا "لم يمر سوى أشهر على إطلاق مشروع كايرو بايك في محافظة القاهرة، والجميع كان لديه أمل في أن يحقق المشروع أهدافه، بل إن بعض الأصوات نادت بتعميمه في العديد من محافظات الجمهورية".

وأشار عصام، إلى أن المشروع يستهدف دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، من خلال استخدام الدراجات في التنقل والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، في إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، بما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة، ولكن لم تتحقق أيا من هذه الأهداف.

ولفت المشروع نتاج تضافر جهود محافظة القاهرة مع عدة جهات أبرزها، مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UNHABITAT”، ومعهد سياسة النقل والتنمية “ITDP”، ومنظمة “دروسوس” السويسرية كجهة ممولة، مشيرا إلى أن الإهمال في هذا المشروع يمثل إهدارا للتمويل المقدم من الجانب السويسري، لاسيما و أن تكلفة المشروع كبيرة.