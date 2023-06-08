الجرأة والشحاتة السبب.. إطلالات جورى بكر بعد غلقها التعليقات على انستجرام

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفرالعمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد غلقها التعليقات على عبرحسابها الشخصي بموقع الصور الشهير instgram.





و تتميز الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تالقت مرتدية فستاين حمل تكشف عن جمالهاواناقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وكتبت جوري بكر عبر خاصية ستوري: "أولًا عشان الأسئلة الكثيرة الليبتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين، لأن بجدالموضوع مخيف مش كل الناس اللي حوالينا محترمين".





وتابعت: "غير إني برضو بخاف جدًا افتح DM ساعات بيلفت نظري الناس الجميلة المحترمة اللي بتحب تهديني حاجات شغلهم مش تمام".





واختتمت: "الشحاتة بقي اللي وصلت على الإنستجرام هل ده بجد.. اللي عايز مساعدة 3000 جنيه وهو مصور نفسه ماسك تليفون بـ 25 ألف جنيه أو أكتر واللي عايزة تجهز نفسها ونفسها في ثلاجة وأنا أصلًا مشتريتهاش بجد إزاي كده إيه كمية الاستفزاز والجرأة اللي عندكمدي انزل وانزلي اشتغلي اتعبوا وانجحوا وساعدوا نفسكم في غيرك نحت في الصخر، عشان يوصل ومحدش ساعدهم ولا ساعدني".

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