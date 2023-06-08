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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة لمومياء طفل تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت صورة  لمومياء طفل عمرها آلاف السنين عثر عليها في ليبيا  الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي صورة و يدّعي ناشري الصورة إلى  أنها  لا علاقة لها بليبيا وهي تعد لمومياء بيروفيّة لا يزيد عمره عن عامين". 

وكتب مشاركو الصورة أنه تم تحنيط هذا الطفل ببراعة وبهذا قد تكون ليبيا قد سبقت الحضارة الفرعونية في علم التحنيط وذلك بأكثر من 2000 عام .

وقد حظيت الصورة بآلاف التفاعلات وذلك على الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيّما الليبيّة  وبالبحث والتقصي عن الصورة قد يظهر أنها منشورة في عام 2010 و تشير إلى أنها مومياء طفل بيروفيّ بين الثمانية والعشرة أشهر، تعود لما بين 4504 و4457 قبل الميلاد .


وقد قامت وكالة "فرانس برس" بتوزيع صورة للمومياء والتي يطلق عليها اسم “ديتمولد تشايلد”.

مواقع التواصل الاجتماعي مومياء بيروفي ة وكالة فرانس برس

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