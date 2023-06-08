نقيب الجزارين يكشف سبب التفاوت في أسعار اللحوم.. فيديو

‏قال يوسف البسومي نقيب الجزائريين أن تفاوت الأسعار الكبير بين أسعار اللحوم لدي الجزارين يكون حسب جودة اللحوم ونوعها، فمثلا اللحوم "الشمبري" البقري الممتازة والأعلى جودة تختلف عن لحوم "الجاموس"، وأيضا التفاوت في عمر الماشية يسبب اختلاف في أسعار اللحوم.

ارتفاع أسعار اللحوم

وتابع يوسف البسومي خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ارتفاع سعر اللحوم الحمراء يرجع إلى ارتفاع سعر المنتج نفسه بسبب ارتفاع سعر الأعلاف ‏وارتفاع أسعار وسائل النقل والمواصلات وأيضا العمالة التي تعمل في الإنتاج ارتفعت مرتباتهم وكل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.