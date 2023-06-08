ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% مساء أمس الأربعاء، إذ تغلبت خطط السعودية لإجراء ‏تخفيضات كبيرة في الإنتاج على مخاوف الطلب الناجمة عن ارتفاع مخزونات ‏الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.‏

وقال الكرملين، مساء الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد ‏السعودية الأمير محمد بن سلمان، أشادا خلال اتصال هاتفي بالتعاون فيما بينهما في إطار ‏تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط.‏

وجاء في بيان للكرملين أن الزعيمين "ناقشا ‏مسألة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بالتفصيل"، مضيفًا: "أشاد الجانبان بالتعاون في إطار تحالف أوبك+ مما سمح باتخاذ ‏خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لضمان التوازن بين العرض والطلب على ‏النفط".‏

وأشار البيان إلى أهمية الاتفاقات التي توصل لها التحالف في اجتماعه هذا الأسبوع ‏والتي ستقوم بموجبها السعودية بخفض كبير في إنتاجها في يوليو تموز بخلاف ‏اتفاق أشمل تبناه التحالف لخفض الإمدادات حتى 2024.‏

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 451 ألف ‏برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو الجاري، وكان محللون ‏توقعوا في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” زيادته بواقع مليون برميل.‏

وأضافت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت ‏بنحو 5.1 مليون برميل خلال ذلك الأسبوع مقابل توقعات بارتفاعها 1.3 مليون ‏برميل.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.6 مليون ‏برميل يوميا.‏

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا، أو 0.9%، إلى 76.95 دولار ‏للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 ‏سنتا، أو 1.1% إلى 72.53 دولار.‏

وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الاثنين بعد قرار السعودية خفض ‏الإنتاج مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين في تموز.‏

