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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 47% على موبايل Oppo Find الرائع

خصم 47% على موبايل
خصم 47% على موبايل Oppo Find الرائع

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو Oppo Find X3 Lite في موقع Sharafdg الإماراتي،  بقيمة 47% ليصل سعره بعد الخصم إلى 799 درهم إماراتي .

خصم 47% على موبايل Oppo Find الرائع

مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite

 

يأتي هاتف Oppo Find X3 Lite، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع قارئ بصمات أصابع مدمج أسفلها.

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يعمل هاتف Oppo Find X3 Lite، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 765G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت غير قابلة للزيادة.

ويقدم هاتف Oppo Find X3 Lite، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، و كاميرا فائقة  الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، و كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، و مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Oppo Find X3 Lite، على بطارية بسعة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات.

OPPO Oppo Find Oppo Find X3 Lite مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite sharafdg

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