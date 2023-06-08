إزالة فورية لمبني مخالف في شمال سيناء

رصد قسم المتغيرات المكانية بمجلس المدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ، وجود أعمال بناء مخالف بأحد أحياء مدينة الحسنة.تتفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة بالحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي للانشاءات المخالفة.
حيث أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، تكليفانه بالتحرك نحو المكان لمراجعة موقف التراخيص ، واتخاذ الإجراءات القانونية ،وذلك بوقف الأعمال في حالة عدم الحصول على موافقة مجلس المدينة بالبناء.
، وبناءا عليه تم تشكيل لجنه تضم مدير الادارة الهندسية بالمجلس ، برئاسة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، وتبين للجنة عدم وجود ترخيص صادر من الإدارة الهندسية بالمجلس يتيح السماح للمواطن بالبناء.
إزالة فورية :
حيث تم تنفيذ إزالة فورية، لمبني بالبلوك الأبيض علي مساحة ١٥٠ متر تقريبا ، حتي مستوي سطح الأرض.
كما تم رفع الانقاد من الموقع وتسليم الأرض خالية من أي تعدي ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.