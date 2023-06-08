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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لمبني مخالف في شمال سيناء

إزالة مبني مخالف
إزالة مبني مخالف بمدينة الحسنه





رصد قسم المتغيرات المكانية بمجلس المدينة الحسنة،  محافظة شمال سيناء ،  وجود أعمال بناء مخالف بأحد أحياء مدينة الحسنة.تتفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة بالحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي للانشاءات المخالفة.   

حيث أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة  الحسنة ،  تكليفانه بالتحرك نحو المكان لمراجعة موقف التراخيص ، واتخاذ الإجراءات القانونية ،وذلك بوقف الأعمال في حالة عدم الحصول على موافقة مجلس المدينة بالبناء. 

، وبناءا عليه تم تشكيل لجنه تضم   مدير الادارة الهندسية بالمجلس ، برئاسة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، وتبين  للجنة عدم وجود  ترخيص صادر من الإدارة الهندسية بالمجلس يتيح السماح للمواطن  بالبناء. 

  

إزالة فورية : 

حيث تم تنفيذ إزالة فورية، لمبني بالبلوك الأبيض علي مساحة ١٥٠ متر تقريبا  ، حتي مستوي سطح الأرض. 

كما  تم رفع الانقاد من الموقع وتسليم الأرض خالية من أي تعدي ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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