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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم  الخميس بمحلات الصاغة بدون مصنعية حالة انخفاض متتالي الأمر الذي يعتبره الاقتصاديون الأنسب للشراء فى ظل انخفاض وتيرة الأسعار.


أسعار الذهب اليوم الخميس 


وتعتبر  أسعار الذهب من بين المعلومات الهامة التي يسعي المواطنين لمعرفتها على مدار تعاملات اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة حيث يتابع هؤلاء أسعار المعدن الأصفر لتحديد الوقت الأنسب للشراء.

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ارتفاع كبير في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا| تفاصيل

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مفاجأة في أسعار الذهب العالمية

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,661 شراء 2,672
عيار 22 بيع 2,439 شراء 2,449
عيار 21 بيع 2,328 شراء 2,338
عيار 18 بيع 1,995 شراء 2,004
عيار 14 بيع 1,552 شراء 1,559
عيار 12 بيع 1,330 شراء 1,336
الاونصة بيع 82,744 شراء 83,099
الجنيه الذهب بيع 18,624 شراء 18,704
الكيلو بيع 2,660,571 شراء 2,672,000

أهمية أسعار الذهب

وتعد معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية أمر هام بالنسبة للكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

كما يعتبر المعدن الأصفر  وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي تسجل أسعار الذهب حالة قوية نتيجة الارتفاع الطفيف في عوائد السندات الأمريكية، فضلا عن توقعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

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تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

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نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وشهدت أسعار الذهب إنخفاض في السوق الفورية 0.1 % عند 1960.49 دولار للأوقية (الأونصة)  فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % عند 1976.50 دولار.


وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 23.68 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6 % إلى 1038.12 دولار وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1417.23 دولار.
 

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