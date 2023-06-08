الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة بدون مصنعية حالة انخفاض متتالي الأمر الذي يعتبره الاقتصاديون الأنسب للشراء فى ظل انخفاض وتيرة الأسعار.



أسعار الذهب اليوم الخميس



وتعتبر أسعار الذهب من بين المعلومات الهامة التي يسعي المواطنين لمعرفتها على مدار تعاملات اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة حيث يتابع هؤلاء أسعار المعدن الأصفر لتحديد الوقت الأنسب للشراء.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-



عيار 24 بيع 2,661 شراء 2,672

عيار 22 بيع 2,439 شراء 2,449

عيار 21 بيع 2,328 شراء 2,338

عيار 18 بيع 1,995 شراء 2,004

عيار 14 بيع 1,552 شراء 1,559

عيار 12 بيع 1,330 شراء 1,336

الاونصة بيع 82,744 شراء 83,099

الجنيه الذهب بيع 18,624 شراء 18,704

الكيلو بيع 2,660,571 شراء 2,672,000

أهمية أسعار الذهب

وتعد معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية أمر هام بالنسبة للكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون.

كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تسجل أسعار الذهب حالة قوية نتيجة الارتفاع الطفيف في عوائد السندات الأمريكية، فضلا عن توقعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وشهدت أسعار الذهب إنخفاض في السوق الفورية 0.1 % عند 1960.49 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % عند 1976.50 دولار.



وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 23.68 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6 % إلى 1038.12 دولار وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1417.23 دولار.

