السعداوي: التقاضي عن بُعد لا يشترط مثول المتهم أمام القاضي| فيديو

أكد الدكتور محمد مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أن القيادة السياسية رصدت معاناة المصريين من بطء التقاضي، وجرت عدة محاولات جدية لتطوير منظومة التقاضي.

السعداوي:تم نقل التقاضي المصري إلى مرحلة الرقمنة

وقال "السعداوي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، وتقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، إنه تم نقل التقاضي المصري إلى مرحلة الرقمنة والتقاضي الرقمي وعبر الإنترنت من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في المنظومة القضائية والتي شهدت طفرة عظيمة في هذا المجال.

السعداوي:بعد رقمنة التقاضي.. يتحدث دفاع المتهم دون مثول المتهم أمام القاضي

وأضاف: "في التقاضي عن بُعد لا يشترط أن يكون المتهم معروضا أمام القاضي، ولكن يمكن عرضه عبر الشاشة ويكون المتهم موجودا في محبسه والقاضي موجودا في المحكمة ويدور الحوار ويتحدث دفاع المتهم دون مثول المتهم أمام القاضي".