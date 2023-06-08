لو نفسك في ولد أو بنت.. أغذية تساعد في تحديد نوع الجنين

تحديد نوع الجنين أصبح من الاشياء الهامة في حياة اي زوجين ، فهناك من يرغب في انجاب ولد واخرون يريدون انجاب بنت ، ولان هذا اصبح علميا متاح وممكن من خلال بعض العمليات ، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تتناولها النساء قبل فترة الحمل تساعد على تحديد نوع الجنين ، نرصد في هذ التقرير ماهي الاغذية التي تساعد في تحديد نوع الجنين وما هو النظام الغذائي الذي يمكن اتباعها وفقاً لموقع every day family



كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة أكسفورد ان النظام الغذائي للسيدات قبل الحمل له دور كبير في تحديد نوع الجنين وقالت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن سعرات حرارية أكبر وأطعمة غنية بالبوتاسيوم، زادت لديهم فرصة إنجاب الذكور بنسبة 56%،

أغذية لإنجاب الذكور

⁃ يعتمد النظام الخاص بإنجاب الذكور على تناول أكثر من 2500 سعر حراري يوميًا، وتناول وجبة الإفطار

⁃ الأم التي تتناول مزيد من الحبوب والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كالموز واللوز والبطاطا والأفوكادو تميل لانجاب الذكور.

⁃ الفواكه الغنية بفيتامين’’ س ’’ والذي يعمل على تحسين حركة الحيوانات المنوية ومنع تكدسها، مما يعمل على تحسين فرص إنجاب الذكور.

⁃ تناول الحبوب الكاملة، وذلك لاحتوائها على عنصر السيلينيوم، حيث يساهم فى تعزيز خصوبة النساء ويرفع فرص إنجاب الذكور بشكل ملحوظ.

⁃ الفطر أو عش الغراب الغنية بفيتامين ”د” والبوتاسيوم وهما اللازمة لصحة الحيوانات المنوية

⁃ الأطعمة المالحة والتي تحتوي علي الصوديوم والبوتاسيوم المتوازن هو المفتاح الأمثل لإنجاب الطفل الذكر

⁃ اللحوم الباردة

⁃ المأكولات البحرية لاحتوائها على عنصر الزنك الذى يساهم بشكل كبير فى زيادة عدد الحيوانات المنوية للرجل.

⁃ و الأطعمة الغنية بفيتامين ج كالفراولة والليمون، وأيضا التي تحتوي على فيتامين د كالبيض والسلمون،

اغذية تساعد في انجاب الإناث

السردين والسلمون

الفاصوليا.

اللوز.

الخضراوات ذات الأوراق الداكنة مثل البروكلي والسبانخ.

منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي.

التين.

التوت.

البامية.

الحمضيات.

الشوفان ونخالة الشوفان.

البيض.

التفاح.

البذور، والتي تشمل على اليقطين والكتان والشيا.

الكاجو.

زبدة الفول السوداني.