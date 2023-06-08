الأوقاف تعقد مجلس الحديث الثالث عشر بمسجد الإمام الحسين وتوزع ألف زي للأئمة

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يُعقد مجلس الحديث الثالث عشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

مجلس الحديث الثالث عشر

وذلك على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

جاء ذلك بمشاركة كل من:

١- صبحي عبد الفتاح السيد ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

٢- محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

٣- أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وذلك يوم الأحد القادم ١١/ ٦/ ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.



توزيع 1000 زي أزهري جديد للأئمة بمحافظة الشرقية

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، تعلن عن بدء توزيع الدفعة السابعة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (1000) إمام، وذلك بمحافظة الشرقية، فعلى السادة الآتية أسماؤهم التوجه لاستلام الزي الأزهري من المديرية في الموعد المحدد، وعلى مدير المديرية إرسال المندوب لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديرية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية على النحو التالي :