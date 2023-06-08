رفع 975 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة أسفرت عن الآتي:

رفع 975حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 210 حالات بكفر الدوار و 186 بدمنهور و185 حالة إشغال بالدلنجات و 120حالة اشغال برشيد و120حالة بالمحموديةو 60 حالة بأبو حمص و 95حالة بحوش عيسى بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر إشغال طريق بالمحمودية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.