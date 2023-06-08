بسبب سرعة الرياح.. إصابة 4 سقط عليهم حائط منزل بأسيوط

أصيب 4 أطفال انهار عليهم حائط نتيجة سرعة الرياح بقرية جزيرة الحواتكة بمركز منفلوط في أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة يفيد انهيار حائط بمنزل بسبب سرعة الرياح ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط حائط أسفر عن إصابة كلا من " أمير. م. ع" 8 سنوات و " نورهان. ع. ف" 5 سنوات و " هالة. ع. ف" 5 سنوات و " أحمد. ص. ف" 9 سنوات وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.