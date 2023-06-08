بمناسبة عيد الأضحى.. مي فاروق تبدع في أغنية أحمد عدوية.. فيديو

أطربت الفنانة مى فاروق، الحضور بأغنية "كركشنجي دبح كبشه"، للفنان الكبير أحمد عدوية، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك على الأمة الإسلامية.

وتفاعل جانب كبير من الحضور مع الفنانة مي فاروق، خلال غنائها الأغنية خلال حلولها ضيفة اليوم الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وكشفت "مي فاروق"، خلال ظهورها كواليس استقالتها من الأوبرا قائلة إنها شعرت ببعض القيود كونها موظفة داخل الأوبرا، ولذلك قررت تقديم الاستقالة، إلا أنها ترحب بتقديم حفلات في الأوبرا المصرية في اي وقت من الأوقات.