رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جلسات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مارسيل كولر، شهدت التشديد على عدم الرد على مدرب الوداد المغربي، الذي يحاول جر مدرب الفريق الأحمر إلى أمور بعيدة عن الملعب،

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يركز فقط في المستطيل الأخصر، ولن يهتم بكل ما يثار من تصريحات إعلامية، لأن مدرب الوداد يشعر بتفوق الأهلي فنيا".

وأضاف: "أحمد حجازي تلقى اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وأبلغه بأن باب النادي مفتوحا لضمه حال عودته إلى مصر".

وواصل: "هناك بعض الأحاديث حول إصابة حجازي وغيابه لفترة عن الملاعب، بعدما قدم مستوى مميز مع اتحاد جدة، وتوج بلقب الدوري السعودي".