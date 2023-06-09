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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسقاطات وسخرية |إعلامي يطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاب انبي

صدى البلد

طالب الإعلامي محمد شبانة، إتحاد كرة القدم بالرد بقوة على خطاب نادي إنبي الذي شهد إسقاطات وسخرية بشكل مقبول.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "نادي إنبي أرسل خطابا غير لائق إلى اتحاد الكرة بعد لقاء فيوتشر، ومستاء للغاية من الطريقة التي تم كتابة  الخطاب بها".

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وأضاف: "لو نادي انبي لديه تحفظات، كان عليه إرسال خطاب بشكل لائق، لكنه لدي عتاب شديد لرئيس النادي أيمن الشريعي على هذا الخطاب".

وواصل: "لا نريد الدخول إلى مناطق الاسقاطات، وكل نادٍ لديه أزمات، ونحن على استعداد للسخرية من أي نادٍ، ولكن يبقى الهدف هو التصويب وليس السخرية".

وأتم: "هذا الخطاب أنقص من نادي انبي ولم يزيـده".

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