نشرة الفن.. خالد يوسف يفكر في تقديم جزء ثاني من حين ميسرة واليوم ذكرى أربعين مصطفى درويش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خالد يوسف يفكر في تقديم جزء ثاني من حين ميسرة وفتح باب تسجيل الأفلام للدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية.

حل المخرج خالد يوسف ضيفا على إنجي علي برنامجها أسرار النجوم عبر محطة راديو نجوم إف إم، مساء الخميس، للحديث عن عودته للمجال الفني بمسلسل سره الباتع.

أحيا هاني درويش شقيق الفنان مصطفى درويش ذكرى رحيله، بعد مرور أربعين يوما على وفاته المفاجئة، بعد إصابته بأزمة قلبية.

ويعد الألبوم أول تجربة غنائية عربية تمزج بين الشعر العربي التقليدي وبين غناء الراب الحديث، في توليفة تجمع قوة الكلمات ومعانيها وبين الأداء الغنائي المختلف، ويقتحم به مؤيد الساحة الفنية باعتباره أول ألبوماته الموسيقية الرسمية في مسيرته كمغنى.

أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن فتح موقعها الرسمي لدورة 2023 (من 28 أكتوبر الى 04 نوفمبر 2023.

طرح الفنان كريم محسن أحدث أغانيه المصوره بعنوان (غير اي حد) وذلك بجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.