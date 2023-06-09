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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. خالد يوسف يفكر في تقديم جزء ثاني من حين ميسرة واليوم ذكرى أربعين مصطفى درويش

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خالد يوسف يفكر في تقديم جزء ثاني من حين ميسرة وفتح باب تسجيل الأفلام للدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية.

 

حين ميسرة والعاصفة .. خالد يوسف يختار فيلمين لتقديم أجزاء ثانية لهما

حل المخرج خالد يوسف ضيفا على إنجي علي برنامجها أسرار النجوم عبر محطة راديو نجوم إف إم، مساء الخميس، للحديث عن عودته للمجال الفني بمسلسل سره الباتع. 

 

ما تنسوهوش.. شقيق الفنان مصطفى درويش يحيي ذكرى الأربعين

أحيا هاني درويش شقيق الفنان مصطفى درويش ذكرى رحيله، بعد مرور أربعين يوما على وفاته المفاجئة، بعد إصابته بأزمة قلبية. 

 

 

السعودي مؤيد النفيعي يطلق ألبوم راب جديد باسم “بطن الشاعر”

ويعد الألبوم أول تجربة غنائية عربية تمزج بين الشعر العربي التقليدي وبين غناء الراب الحديث، في توليفة تجمع قوة الكلمات ومعانيها وبين الأداء الغنائي المختلف، ويقتحم به مؤيد الساحة الفنية باعتباره أول ألبوماته الموسيقية الرسمية في مسيرته كمغنى.

 

فتح باب تسجيل الأفلام للدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية

أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن فتح موقعها الرسمي لدورة 2023 (من 28 أكتوبر الى 04 نوفمبر 2023. 

 

 

غير أي حد .. كريم محسن يطرح فيديو كليب جديد

طرح الفنان كريم محسن  أحدث أغانيه المصوره بعنوان (غير اي حد) وذلك بجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

 

خالد يوسف حين ميسرة أسرار النجوم الفنان كريم محسن الساحة الفنية المخرج خالد يوسف

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