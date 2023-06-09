انطلاق امتحانات الثانوية العامة الاثنين|طباعة الأسئلة بجهة سيادية منعا للتسريب .. كاميرات مراقبة لضبط الغشاشين ..إبلاغ مباحث الانترنت بروابط جروبات شاومينج.. وتجهيز وصيانة المراوح باللجان

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات الجمهورية من الاثنين القادم .

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من مديري المديريات التعليمية ، على سلامة إجراءات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات الجمهورية ، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على صيانة جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وتوفير سبل الراحة داخل اللجان.

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

طباعة امتحانات الثانوية العامة 2023 في مطابع احدى الجهات السيادية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم داخل مطابع احدى الجهات السيادية في الدولة

وقال المصدر في تصريح خاص لصدى البلد : أن هذا الاجراء يضمن عدم إمكانية تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل وصولها للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الاشكال .

تأمين مشدد للأوراق والمراقبين في امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك خطة تأمين مشددة لنقل امتحانات الثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان السير الامتحانية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هناك جهات سيادية تشارك في عملية نقل صناديق أسئلة الامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم تأمين المراقبين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

فريق لمكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات التربية والتعليم

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : من المقرر أن يتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات وجروبات الغش الموجودة على فيس بوك و تليجرام (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) وإبلاغ مباحث الانترنت لإغلاقها وضبط أصحابها .



إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تقرر الالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، والتي تتضمن :

تشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة

التشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة 2023 في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا

منع دخول الطلاب إلى لجان امتحانات ثانوية عامة 2023 بأي وسائل مساعدة للغش

تغطية مختلف لجان امتحانات ثانوية عامة 2023 الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان

استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في جميع لجان امتحانات ثانوية عامة 2023

إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان امتحانات ثانوية عامة 2023

تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه خلال امتحانات ثانوية عامة 2023

تطبيق القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهت من إجراءات فرش وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الانهاء من تنظيف وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتأكد من توافر التهوية والاضاءة الجيدة وصيانة المراوح

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم ترتيب المقاعد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يراعي وجود مسافات كافية بين كل طالب وزميله ، مشددة على أن عدد الطلبة في كل لجنة ثانوية عامة 20 طالبا بكل لجنة فرعية

تدريبات على التصحيح الالكتروني

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 بضرورة تدريب السادة المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية، تم تدريب (568) معلمًا على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الالكتروني بمراحلها المختلفة.

وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.

استراحات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم الانتهاء من تجهيز استراحات الثانوية العامة 2023 للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بشكل يليق بمكانة معلمي مصر ، بناءا على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تمت مراجعة كافة استراحات الثانوية العامة 2023 المخصصة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين.

4 نماذج مختلفة لكل امتحان في اللجنة الواحدة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سيكون له 4 نماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة في كل لجنة

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن كل امتحان سيكون له نماذج ( أ - ب - ج - د ) ، وسيتم توزيع هذه النماذج في اللجنة بشكل يضمن ان يكون كل طالب معه نموذج مختلف عن الطلاب المحيطين به ، وذلك لتصعيب عملية الغش على الطلاب داخل اللجان.