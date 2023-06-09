نجاح كبير لندوة "أنت تسأل ورئيس النادي يُجيب" بالشمس.. صور

عقد د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس ندوة بعنوان " أنت تسأل ورئيس النادي يُجيب" في قاعة الشباب بالمبنى الإجتماعي، بحضور المئات من أعضاء النادي الذين حضروا لمناقشة رئيس ناديهم.
وحض ندوة “ أنت تسأل ورئيس النادي يُجيب" كلا من المحاسبة دعاء هشام بركات، المهندس كريم مسعود، النائبة أية مدني، المحاسب مصطفى تنزانيا أعضاء مجلس الإدارة، المحاسب تامر علي مستشار مجلس الإدارة، الأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذي للنادي.
كما حضر ندوة " أنت تسأل ورئيس النادي يُجيب " اللواء حسن شاهين رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، الذي عبر عن سعادته بتواجده فى هذه الأجواء الديمقراطية.
الإنجازات مستمرة فى نادى الشمس
وبدأت الندوة بكلمة من د. أسامة عرض من خلالها الإنجازات التي حققها مجلس إدارة النادي خلال العام الأخير، بداية من مجمع كرة القدم الخماسي، ومجمع ملاعب البادل وصالة الجيم رجال، وصالة جيم سيدات، وصالة الجودو بالإضافة لتطوير منتجع مرسى مطروح الساحر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
ثم وجه د. أسامة أبوزيد الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول من أجل مصلحة كيان نادي الشمس العريق، مؤكداً أن مصلحة النادي فوق أي اعتبار، ولن يجبره أحد على عدم استكمال مسيرة العطاء للنادي.
الرد على استفسارات الأعضاء
وأوضح رئيس الشمس أن النادى يستحق الأفضل دائما، معبراً عن سعادته بعودة الأعضاء إلى النادي منذ توليه رئاسته فى عام 2017 بسبب الطفرة الكبيرة التي حدثت وتسببت في عودة الأعضاء من جديد إلى بيتهم بعدما كانوا يذهبون إلى أندية أخرى.
وتناقش د. أسامة أبوزيد مع أعضاء النادي حول الأفكار المطروحة منهم مؤكداً أن كافة المطالب سيتم طرحها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب لصالح النادي، معبراً عن سعادته بالحضور الكبير من الأعضاء ورد على جميع تساؤلاتهم واستفسارتهم حول الأمور المتعلقة بالخدمات أو الفرق الرياضية فى أجواء ديمقراطية غاية فى الروعة .
وقبل نهاية الندوة .. قدم د. أسامة أبوزيد رئيس الشمس الدكتورة جيرمين الجوهرى الاستشاري الهندسى لمشروع بحيرة الأمواج الصناعية العملاق المزمع البدء فى تنفيذخ قريبا لتقوم بعرض شرح تفصيلي للمشروع ومراحله من خلال شاشة عرض عملاقة على الأعضاء مع وعد بتنفيذه خلال المرحلة المقبلة .
وعقب نهاية الندوة التى حققت نجاحها كبيرا قدم أعضاء النادى الشكر لمجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبوزيد على هذه الفكرة الرائعة التى تتيح مزيدا من التواصل المباشر مع الجمعية العمومية فى أجواء أسرية خالصة .