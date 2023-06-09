نشرة الحوادث | حكاية غدر الصحاب ولغز قدم بشرية داخل القمامة بالمعادي .. وحريق مستشفى شهير بالدقي

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها حل لغز العثور على قدم آدمية في القمامة بمنطقة المعادي وتفاصيل التحقيقات في حريق مستشفى شهير بالدقي.

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية فتاة إلى محكمة الجنايات بتهمة تزييف العملة وترويجها بعد ضبطها بأوراق مالية فئة 100 جنيه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة.

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "القاهرة والجيزة" بتوجيه حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال التسول وإستجداء المواطنين.

أجرت نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق محدود داخل مستشفى شهير بمنطقة الدقي حيث انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق والخسائر التي خلفها.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي أن تكون الأعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري ١٥ مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء لرفع الكمر الخرساني الخاص بتوسعة كوبري ١٥ مايو اليوم الجمعة ولمدة يوم واحد.