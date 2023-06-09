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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث | حكاية غدر الصحاب ولغز قدم بشرية داخل القمامة بالمعادي .. وحريق مستشفى شهير بالدقي

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها حل لغز العثور على قدم آدمية في القمامة بمنطقة المعادي وتفاصيل التحقيقات في حريق مستشفى شهير بالدقي. 

 

بسبب الغيرة.. متهمة بقضية تزوير: صديقتي غدرت بيا ورمتني في السجن

 

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية فتاة إلى محكمة الجنايات بتهمة تزييف العملة وترويجها بعد ضبطها بأوراق مالية فئة 100 جنيه.

 

 

 

قدم بشرية داخل صندوق قمامة بحدائق المعادي.. الداخلية تكشف التفاصيل

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة.

 

 

فلوس بالكوم.. ضبط 6 متسولين في حملة استهدفت 4 مناطق بالقاهرة والجيزة

 

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "القاهرة والجيزة" بتوجيه حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال التسول وإستجداء المواطنين.

 

التهم مخزن منظفات.. كواليس حريق في مستشفى شهير بالدقي

 

أجرت نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق محدود داخل مستشفى شهير بمنطقة الدقي حيث انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق والخسائر التي خلفها. 

 

بسبب المتحف الكبير.. تفاصيل الغلق الجزئي بـ شارع الهرم يومين

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي أن تكون الأعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.

 

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع النيل أعلى كوبري 15 مايو

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري ١٥ مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء لرفع الكمر الخرساني الخاص بتوسعة كوبري ١٥ مايو اليوم الجمعة ولمدة يوم واحد.

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