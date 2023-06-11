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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة شركات السياحة: ليس من عادات القرش مهاجمة الإنسان

سمكة القرش
سمكة القرش

تحدث مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، عن واقعة قرش الغردقة والسائح الأجنبي، قائلا إنه ليس من عادات القرش مهاجمة الإنسان، مقدما تعازيه لوالد الشاب الذى توفي في الحادث.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الشاب كان يعوم ومعه أشخاص آخرون، ومنهم أب مصري وأبنائه عاموا حولهم هذا القرش، ولكنه قدر، موضحا أنه عندما أصدرت السفارة الروسية بيانا كان متوازنا جدا وناشدت السائحين الروس توخي الحذر أثناء السباحة ويلتزموا بالتعليمات.

كيف تعامل محافظ البحر الأحمر مع واقعة القرش

وتابع عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، أن محافظ البحر مع شئون البيئة كانوا لحظة بلحظة مع الحدث، حتي طلبوا من مركبين للصيد التوجه فورا لصيد القرش الذى أدي إلى الأزمة.

 

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