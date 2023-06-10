انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل بوسط البلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة موقع حريق نشب داخل محل كاميرات بمنطقة وسط البلد وذلك لأخذ عينات من أثار الحريق لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل كاميرات بمنطقة وسط البلد بجوار مول البستان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل كاميرات بمنطقة وسط البلد بجوار مول البستان، وعلى الفور انتقلت سيارتين إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

