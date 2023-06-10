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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل بوسط البلد

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة موقع حريق نشب داخل محل كاميرات بمنطقة وسط البلد وذلك لأخذ عينات من أثار الحريق لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل كاميرات بمنطقة وسط البلد بجوار مول البستان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل كاميرات بمنطقة وسط البلد بجوار مول البستان، وعلى الفور انتقلت سيارتين إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

القاهرة وزارة الداخلية حريق نشب داخل محل محل كاميرات وسط البلد كاميرات الحريق الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية

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