بسبب اسمه وميلاده.. شركة طيران إسبانية تمنع راكب من السفر لـ10 سنوات

قامت شركة طيران إسبانية بمنع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 21 عامًا من السفر على متن رحلاتها لمدة 10 سنوات بسبب اسمه وتاريخ ميلاده.

كان من المقرر أن يسافر «كيران هاريس» من شيشاير إلى أليكانتي مع شركة نقل منخفضة التكلفة تعرف باسم "إيزي جيت"، بعد إجراء الحجز في الشهر السابق، وفقًا لتقرير صحيفة ميرور.

ومع ذلك، اتصلت به شركة الطيران في اليوم السابق للرحلة من ليفربول لإخباره أنه قد تم منعه من الصعود على متن الطائرة "بسبب اتهامه بالسلوك التخريبي"، وأنه تلقى في الواقع "عقوبة حظر الطيران لمدة 10 سنوات وحتى عام 15/03/2031".

يدعي السيد هاريس أن إيزي جيت قد خلطت بينه وبين رجل يشترك في نفس الاسم وتاريخ ميلاده، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا بعد "التصرف بشكل عدواني وإساءة" في رحلة جوية في عام 2021.

وفي حديثه إلى ميرور، قال هاريس: "لقد تلقى صديقي بريدًا إلكترونيًا في الساعة 6 مساءً في الليلة السابقة للرحلة، يقول إنه تلقى حظرًا على الطيران لمدة 10 سنوات.

لكن المشكلة تم حلها في النهاية بعد أن طلبت شركة الطيران صورة لجواز سفره لتأكيد هويته، ومع ذلك فإن هذا لم يترك له سوى بضع ساعات للوصول إلى المطار.