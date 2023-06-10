مشوار زد إف سي للصعود لأول مرة لدورى الأضواء والشهرة

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سي بقيادة مجدى عبدالعاطي ترتيب مجموعة القاهرة التي تضم أندية القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني برصيد 62 نقطة ليصعد إلى الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي وادي دجلة ويتبقي للفريق مباراة أخيرة أمام السكة الحديد .

ويرصد موقع “صدى البلد ” مشوار زد خلال رحلة الصعود إلى الدوري الممتاز قبل نهاية الدورى بجولة وحيدة كالتالي : –



خاض فريق زد 29 مباراة في “مجموعة القاهرة ” بدوري القسم الثاني وتصدر المجموعة برصيد 62 نقطة عقب نجاحه في الفوز في 17 مباراة وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى مباراة وحيدة خارج ملعبه وأحرز 42هدف وتلقت شباكه 18 هدف ،ليصبح أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع بمجموعة القاهرة .

وكان فريق زد اف سي قد أعلن صعوده رسمياً إلى الدوري الممتاز قبل نهاية المسابقة بجولة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه لينصب نفسه بطلاً لمجموعة القاهرة .



من هو نادي زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز ؟



نادي زد لكرة القدم ناد مصري، تأسس في نوفمبر 2009 . وقد صعد للدوري الممتاز في 2019 لموسم واحد وعاد للهبوط بعدها.

وفي عام 2020 اشترى نجيب ساويرس هذا النادي وتم تحويله من نادي مصر إلى نادي زد اف سي .



الجهاز الفنى صاحب إنجاز الصعود: مجدى عبدالعاطي مديرا فنيا، وليد صلاح الدين مديرا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربا عاما، مصطفي إبراهيم مدربا، عبدالله رجب مدربا، عصام محمود مدرب لحراس المرمى، مشهور جودت مديرا إداريا، سيد محمد مدير شئون اللاعبين، حسام المصرى إداريا، كريم حلمى محلل أداء، عمرو علي طبيبا للفريق، ماركو جوزيف إخصائى إصابات ملاعب.

جيل الصعود الأول لزد :

حراسة المرمي

محمد مزيكا ،اسلام طارق ، مصطفي محمود، زيزو، اكرامي

خط الدفاع

محمد سمير، كريم يكن، فهد ابو الفتوح، محمود علاء، فتحي مبروك، مصطفي كاجو، أحمد ذكي، علي لالا، عبدالله جمعة عواض، رامز زيدان .

خط الوسط

محمد علي ،حجاج عويس ،وليد عادل ،نادررمضان ،محمد القط،مصطفى سلطان ،احمد راشد ،أحمد كابوريا ،محمد حمدي ،أحمد ريفو ،محمود صلاح ،احمد حسين

خط الهجوم

ياسين علي ،احمد الصعيدي ،محمد عصام

،محمد طلعت ،شارليز ،كوفي، محمد حسن ،أحمد سيد غريب .



احتفل لاعبو زد أف سي على ملعب استاد القاهرة، عقب تحقيق الانتصار على فريق وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وضمان الصعود للدوري الممتاز قبل إنتهاء الدورى بجولة وحيدة .



وأكد الكابتن مجدى عبد العاطى، مدرب فريق زد ، لـ"صدى البلد "، أن الصعود للدورى الممتاز هو تكليل لمجهود عدد كبير بالنادى سواء مجلس إدارة أو لاعبين أو جهاز فنى وإدارى، مهدياً الفرحة بالصعود لمنظومة نادي زد اف سي الناجحة.



وأختتم عبدالعاطي حديثه ، إلى أن زد استطاع أن يحسم الصعود قبل جولة من نهاية المنافسات فى دورى الممتاز ب، لافتاً إلى أن زد حقق موسماً ناجحاً بكل المقاييس حيث تصدر الفريق مجموعته برصيد 62 ولم يخسر سوى فى مباراة وحيدة وتعادل ب١١ مباراة .