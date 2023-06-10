نائب محافظ قنا يناقش سبل التعاون مع وفد الإتحاد الإسكاني المركزى

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، مع وفد الإتحاد التعاونى الإسكاني المركزى، عدد من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا .

جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد عباس، رئيس الإتحاد، و الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى والافريقى، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، عضو مجلس النواب، و اللواء عبدالوهاب الصفا، سكرتير عام الاتحاد ، و صالح على صالح، عضو مجلس إدارة الإتحاد، وحمام النجار، عضو مجلس إدارة إتحادية قنا.

وأكد نائب محافظ قنا ، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لمسئولى الإتحاد، لمساعدتهم على تنفيذ جميع الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة.

ودارت محاور النقاش، حول مجموعة من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد التعاونى الاسكانى بمحافظة قنا ، سواء فى مجال التدريب أو مجال الاسكان.

وقال رئيس الاتحاد، إنه يجرى حالياً تنفيذ دورة تدريبية لمسئولى جمعيات الاسكان التعاونى بمحافظة قنا، البالغ عددهم 138 جمعية، خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى.

و أضاف رئيس الاتحاد، أن اليوم الأول من فعاليات الدورة التدريبية شهد حضور 220 ممثل عن تلك الجمعيات، وأنه يتم تدريب الحضور حول قانون الإتحاد التعاونى الاسكاني، لزيادة الوعى لديهم بآلية تطبيق البنود المختلفة الواردة بالقانون.