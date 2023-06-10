طارق حامد يدعم أحمد حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجه طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، رسالة للنجم أحمد حجازي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر طارق حامد صورة له رفقة احمد حجازي وكتب قائلا : "ترجع اقوى يا حجو".

وكان حجازي قائد الفريق الاتحادي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن إجراء المدافع المصري أحمد حجازي والمحترف ضمن صفوفه، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.