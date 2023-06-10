ارفع رأسك وشاهده … عطارد يظهر مع الثريا في سماء مصر الليلة

أعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن أصغر كواكب المجموعة الشمسية «كوكب عطارد»، سيلتقي مع الحشد النجمي «الثريا» في سماء مصر، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال تادرس إن الليلة سوف تتزين سماء مصر حين كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) وذلك مع الساعات الأولي لفجر اليوم الجديد حيث يمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:50 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ولكنه يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الثريا

واوضح أستاذ الفلك أن الثريا هي عبارة عن حشد نجمي وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع، ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور.

ولفت رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب عطارد أصغر كوكب من المجموعة الشمسية

يعد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الشمسية الموجودة في المجموعة الشمسية، حيث إن قطره يبلغ حوالي 4880 كيلومتر فحسب، كما أنه يعد أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ يكمل دورته حولها في 87.969 يوماً فقط، وحرارة سطحه مرتفعة جداً.

وكوكب عطارد من آلهة الرومان، والأسرع بينهم، حيث لوحظ قبل 5000 عام في العصور السومرية، وقد اعتقد اليونانيون أنه نجمان، فقد أطلقوا عليه اسم أبولو عند ظهوره في الصباح قبل شروق الشمس، وهيرمس في المساء بعد غروب الشمس.