غرق طفل بترعة نجع حمادي في قنا

لقى طفل صغير مصرعه غرقاً فى ترعة بقرية المناصرة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقاً فى ترعة المناصرة التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين مصرع عبدالله فضان فراج 4 أعوام، عقب سقوطه فى ترعة بنطاق قرية المناصرة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بـ نجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.