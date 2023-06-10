عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفل بترعة نجع حمادي في قنا

جثة طفلة
جثة طفلة

لقى طفل صغير مصرعه غرقاً فى ترعة بقرية المناصرة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقاً فى ترعة المناصرة التابعة لمركز نجع حمادى.

 

ثروة خيالية جمعتها متسولة قنا.. الأهالي يفجرون مفاجأة: مكانتش تعرف قيمة النقود|فيديو

تعليم نجع حمادي: توزيع 2984 طالباً وطالبة على 7 لجان ثانوية عامة

 

تبين مصرع عبدالله فضان فراج 4 أعوام، عقب سقوطه فى ترعة بنطاق قرية المناصرة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بـ نجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

نجع حمادى قنا قرية المناصرة ترعة المناصرة غرق طفل مشرحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

كانت بتذاكر على جردل |وزير التعليم يقرر إلحاق "منة الله" بمدرسة المتفوقين STEM

موضوعات متعلقة

تخلي عنها الورثة.. ثروة "غوايش"متسولة قنا: مليون جنيه فكة

أول الإعدادية بقنا: أسرتى لها الدور الأكبر وأمنيتى الالتحاق بهندسة البترول

ترشيحاتنا

إسرائيل.. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ 23

دار الإفتاء تكشف حكم الغرامات التعويضية المالية

مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 11 يونيو 2023.. مكاسب مالية

صفقات مميزة .. إعلامي يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

أسعار بيجو 508 الجديدة بالسوق المصرية | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج بالمرج| شاهد

فيديو

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ