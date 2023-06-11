صفحات من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.. كتاب يحلل سنوات تطور الرأسمالية

صدر حديثاً عن "المشروع الوطني للترجمة"، بالهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (صفحات من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية – الجزء الأول)، تأليف: مجموعة من الباحثين الروس. ترجمة: يونس صالح.

سلط الجزء الأول الضوء على تاريخ المجتمع الأمريكي من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ يحلل سنوات تطور الرأسمالية وحالة الاقتصاد والوضع السياسي الداخلي في البلاد، وطبيعة الحركات الاجتماعية وديناميكيتها، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماسيتها، وقواها المحركة، والأشكال والأساليب المستخدمة من قبل واشنطن في مختلف المراحل والأقاليم. كما يركّز الكتاب على العلاقات السوفييتية – الأمريكية، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الائتلاف المعادي لهتلر؛ مستندين في ذلك إلى قدر كبير من المعرفة، والثقافة وعلم تدوين التاريخ.

كتاب (صفحات من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية – الجزء الأول)، تأليف: مجموعة من الباحثين الروس. ترجمة: يونس صالح. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.