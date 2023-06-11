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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صفحات من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.. كتاب يحلل سنوات تطور الرأسمالية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن "المشروع الوطني للترجمة"، بالهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (صفحات من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية – الجزء الأول)، تأليف: مجموعة من الباحثين الروس. ترجمة: يونس صالح.

سلط الجزء الأول الضوء على تاريخ المجتمع الأمريكي من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ يحلل سنوات تطور الرأسمالية وحالة الاقتصاد والوضع السياسي الداخلي في البلاد، وطبيعة الحركات الاجتماعية وديناميكيتها، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماسيتها، وقواها المحركة، والأشكال والأساليب المستخدمة من قبل واشنطن في مختلف المراحل والأقاليم. كما يركّز الكتاب على العلاقات السوفييتية – الأمريكية، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الائتلاف المعادي لهتلر؛ مستندين في ذلك إلى قدر كبير من المعرفة، والثقافة وعلم تدوين التاريخ.

كتاب (صفحات من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية – الجزء الأول)، تأليف: مجموعة من الباحثين الروس. ترجمة: يونس صالح. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

المشروع الوطني للترجمة الهيئة السورية العامة للكتاب سلسلة الكتاب الإلكتروني تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يونس صالح

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