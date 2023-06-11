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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن سيارة خارقة جديدة بمواصفات رائدة.. فيديو وصور

صدى البلد

كانت تويوتا نشطة للغاية مؤخرًا، حيث كشفت عن عدد من السيارات النموذجية المثيرة للاهتمام التي تستعرض النماذج والتقنيات المستقبلية، ووصل هذا النشاط إلى ذروته مع الكشف عن نموذج سيارة GR H2 Racing Concept التي تعمل بالهيدروجين اليوم في حلبة دي لا سارث في غرب فرنسا قبل سباق لومان 24 ساعة لعام 2023 نهاية هذا الأسبوع، وذلك بحضور أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا. 

تويوتا تكشف عن سيارة خارقة جديدة لسباق لومان

لم تكشف شركة صناعة السيارات اليابانية عن المواصفات الفنية للنموذج الأولي لمحرك الهيدروجين، لكنها تقول فقط إنه يبلغ طوله 5100 ملم وعرضه 2050 ملم، وهذا يجعلها أطول وأعرض قليلاً من النموذج الأولي LMP1-H Le Mans من تويوتا، والذي يبلغ طوله 4650 ملم وعرضه 1900 ملم. 

تويوتا تكشف عن سيارة خارقة جديدة لسباق لومان

ستسابق تويوتا بسيارة الهيدروجين في نسخة 2026 من سباق 24 ساعة لومان بعد قرار من منظمي السباق ، Automobile Club de l'Ouest (ACO) ، للسماح بكل من السيارات المزودة بمحركات الاحتراق مع الهيدروجين والهيدروجين.

تويوتا تكشف عن سيارة خارقة جديدة لسباق لومان

قال أكيو تويوتا رئيس تويوتا خلال الظهور الأول للسيارة النموذجية: "لومان هو مكان يمكننا تجاوز الحدود وتحقيق المستقبل فيه، هدفي هو الوصول إلى الحياد الكربوني دون المساس بسرعة أو إثارة السباق، لن أستثمر في هذه التكنولوجيا إذا لم أكن أعتقد أنه يمكننا الفوز بها ... الهيدروجين ليس مجرد انبعاثات صفرية ولكنه تقنية مثيرة حقًا: فهو يوفر الصوت وعزم الدوران والديناميكيات".

 

تويوتا Le Mans صناعة السيارات أكيو تويودا التكنولوجيا الهيدروجين

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