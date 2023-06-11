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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الاستثمار العقاري: يجب تقديم منتج تكنولوجي يساعد المصريين والأجانب في اختيار العقار المناسب

صدى البلد

أشاد المهندس أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة وعضو مجلس العقار المصري، بالإجراءات التي والقوانين التي صدرت لدعم تصدير العقار في مصر، وأنها مثلت استجابة سريعة من جانب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمتطلبات المطورين العقاريين، مشددا علي ضرورة تقديم منتج تكنولوجي يساعد المصريين والأجانب في اختيار العقار المناسب الفترة المقبلة.
 

وأضاف أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة  في تصريحات صحفية ،أن  هذه القرارات سيستفيد منها العميل والمطور العقاري على حد سواء، ولفت إلى أن القطاع العقاري يعمل به حوالي 12% من القوى العاملة لمصر.

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وأوضح  أن الدور الأكبر الذي يقع على عاتق المطورين العقاريين للاستفادة من هذه القرارات وتحقيق المرجو منها ويأتي على رأس ذلك العمل على تقديم شقق فندقية مميزة وبها كافة الخدمات ،مشيرا إلى أن تكون منتجات مقبولة لدى الأجانب.

 

وأشار  إلى  أن شركات العقارية بالخارج  توجد بها خريطة أونلاين للأماكن والوحدات التي يتم بيعها والمساحات والمميزات والوحدات الفارغة وهذا ما نحتاجه في مصر معلومات وبيانات واضحة وصريحة تشمل كل الوحدات.

 

وعرض أحمد عبدالله فكرة جديدة للاستثمار العقاري وكيف يمكن للعميل أن يشتري سهم بحصة بوحدة سكنية بـ100 جنيه ، مشيرا إلي  أن ذلك يمكن أن يقدم من خلال بيع أسهم او حصة في عقار أو وحدة معينة وبالتالي تحقيق استثمار وترويج عقاري بأقل سعر للعميل.

 

وقدم أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فكرة جديدة لبرنامج تكنولوجي جديد يتيح للعميل وهو في بلده أن يدخل على موقع الشركة ويري المشروع وتفاصيل  ويحجز الوحدة وبعد ذلك ينتقل إلى برنامج  الديجيتال توين والذي يتعلق بالحجم والأجزاء والأداء ويتيح مشاهدة الوحدة على الواقع الافتراضي بكافة تفاصيلها من مساحة وتشطيب ومصاعد ويري المشروع كأنه حي أمامه وغير ذلك، كما يمكن للعميل من خلال موقع الشركة أن يعرف كل شيء عن الشركة ومشروعاتها السابقة والحالية وتاريخ الشركة من يوم إنشائها.

 

وناشد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة ،  كل الأطراف المعنية للتطوير العقاري أن يتم العمل على كل المبادرات والمحفزات الرئيسية، موضحا أن هناك فرصة واعدة للدولة المصرية في تحقيق أداء أعلى في هذا المجال، وأن يدخل القطاع الخاص ويتم خلق فرص عمل في المجالات التكنولوجية الرئيسية.

 

 واقترح المهندس أحمد عبد الله، أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة ، تبنى مبادرة لتدريب 100 ألف شاب في 4 مراكز تكنولوجية وأن يكون هناك  27 قرية ذكية في 27 محافظة، مشيرا إلي أن يتعاون القطاع الخاص ووزارة الاتصالات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين حتى نصدر 10 مليارات دولار برمجيات ،مضيفا أن  دولة مثل الهند تصدر 150 مليار برمجيات سنويا يعمل بها مليون مبرمج.

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