عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن ضرورة إنهاء حرب أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

حثت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، آن رايت، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علي الاستماع إلى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بشأن إنهاء الحرب.

وقالت رايت، في مقابلة مع صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو”، إنه “يجب أن يستمع زيلينسكي أكثر إلى البابا فرانسيس… من الضروري بدء حوار في أسرع وقت ممكن".

كان البابا فرانسيس قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن نهاية الصراع الأوكراني أمر ممكن رهنا بالحوار بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

روسيا: إحباط أكثر من 100 محاولة أوكرانية لاختراق منطقة محطة زابوروجيه

كما دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الجانبين الأوكراني والروسي إلى التخلي عن الهجوم  والجلوس على طاولة المفاوضات.

زيلينسكي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الخارجية الأمريكية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

أنقرة تغرق.. تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع فيضانات قوية

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

أسيادها لا يسمحون.. الكرملين : الحول السلمية للنزاع في أوكرانيا لن تحدث

لن يوقفنا أحد.. خامنئي : لا تراجع عن امتلاك السلاح النووي

إغلاق أخر مفاعل فى أكبر محطة نووية بأوروبا

بيان عاجل من خلية الإعلام الأمني العراقي بشأن هجوم إرهابي شمال البلاد

وزير الاستثمار السعودي: الوقت حان لتكون الصين شريكا استراتيجيا رئيسيا للتنمية بالمنطقة

شاهد.. سفير القاهرة بـ بكين يشارك في فعالية يوم مصر بالعاصمة الصينية

تستخدمها لصالح أوكرانيا.. كندا تكشف آخر التطورات بشأن طائرة النقل الروسية

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. عضو العفو الرئاسي يطالب بإنشاء مفوضية للتداول الحر للمعلومات

كارثة نووية.. اكتشاف شظايا قذيفة أمريكية في بركة تبريد محطة زابوريجيا |تفاصيل

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى مسئول أمن وطالبة وافتهما المنية

شاهد| إقبال جماهير الوداد لحضور لقاء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

الصحة: توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ 845 حاجا في مطار القاهرة الدولي

الزمالك اليوم.. مفاوضات مع الضرائب بشأن الديون.. أزمة البحث عن بديل مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

سعر صادم لفستان الطاووس.. الهام شاهين تثير الجدل بإطلالة مثيرة للجدل

فى دقائق طريقة عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة

أعراض سرطان العظام .. علامات تحذيرية تسبب كوارث

فيديو

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

عاصفة جديدة تضرب البلاد في هذا موعدها.. واستقرار طقس اليوم

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ