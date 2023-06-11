تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن ضرورة إنهاء حرب أوكرانيا

حثت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، آن رايت، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علي الاستماع إلى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بشأن إنهاء الحرب.

وقالت رايت، في مقابلة مع صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو”، إنه “يجب أن يستمع زيلينسكي أكثر إلى البابا فرانسيس… من الضروري بدء حوار في أسرع وقت ممكن".

كان البابا فرانسيس قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن نهاية الصراع الأوكراني أمر ممكن رهنا بالحوار بين روسيا وأوكرانيا.

كما دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الجانبين الأوكراني والروسي إلى التخلي عن الهجوم والجلوس على طاولة المفاوضات.