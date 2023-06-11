أمسية شعرية غنائية بقصر ثقافة وادي النطرون بمصاحبة فرقة المواهب الخاصة

نظم قصر ثقافة وادي النطرون أمسية شعرية غنائية لعدد من شعراء قصور الثقافة علي مستوي الجمهوريه بمصاحبة فرقة المواهب الخاصة بقيادة الفنان أحمد الجند.

يأتي ذلك ضمن النشاط الصيفي لقصر ثقافة وادي النطرون، و استمرارا للفعاليات والحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان لمواطني المحافظة لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

وأدار الأمسية الشاعر محمد الروبي عضو اتحاد الكتاب وبحضور الشاعر الكبير هشام الدشناوي رئيس لجنة التذوق باتحاد الكتاب والشاعر رضا عباده عضو اتحاد الكتاب.

وضمت الأمسية العديد من الفقرات الشعريه والغنائية التى نالت إعجاب الجمهور.