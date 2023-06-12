عمرو العادلي يكشف أسرار خاصة عن الراحل حمدي أبو جليل

كشف الروائي عمرو العادلي، عن أول لقاء جمعه مع الكاتب الراحل حمدي أبو جليل، الذي وافته المنية صباح أمس.

وقال العادلي: «أول مرة قابلت حمدي أبو جليل كان في فبراير 2008، وكنت رايح دار ميريت مخصوص علشان أشتري روايته الجديدة وقتها "الفاعل" قابلته صدفة هناك، اتكلمنا عن روايته اللي قبلها "لصوص متقاعدون" الفاعل كان سعرها 8 جنيه، لكنه وقعهالي وصمم يخليني محاسبش عليها، ساعتها الأستاذ محمد هاشم قال له "نسخك قربت تخلص يا حمدي" فرد قال له "ما تخلص، اطبع تاني، أنت مش سامع الراجل بيقول جاي مخصوص علشان الرواية"».

عالم حمدي أبو جليل



وتابع: «آخر مرة قابلته كان في احتفالية دار الشروق في أحد الفنادق، في يناير 2023، ليلتها كل ما ييجي حد يسلم علينا أنا وهوه يقول لي "دول دبلوماسيين في بعض مالناش دعوة بيهم، خليك معايا هنا، أنا بحس إنك زي حلاتي مالكش برضه في الدبلوماسيين، الوقت كله دار في حوارنا حوالين آني إرنو، كان معجب جدا بمشروعها الأدبي، بكتبها صغيرة الحجم اللي قدرت تقتنص بها نوبل أهم جائزة أدبية في العالم، وشاف إن ده بسبب صدقها وإن كل ما كتبته كان سيرة ذاتية ومش كتابة عن تجارب ناس تانيين، وده كان متوافق جدا مع مشروع حمدي نفسه، علشان هوه برضه كان بيكتب نفسه وبيشوف من خلالها العالم».