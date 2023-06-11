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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراشة الأوبرا.. وفاة أشهر راقصة بالية مصرية

ماجدة صالح
ماجدة صالح

رحلت صباح اليوم، فراشة الأوبرا الدكتورة ماجدة صالح، أشهر راقصة بالية مصرية وعربية، صاحبة أول عرض بالية في تاريخ مصر 1966، ومديرة الأوبرا عام 1987، وعميد المعهد العالي للبالية.

 

«ماجدة صالح» هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق.

 

وقد رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

فراشة الأوبرا الدكتورة ماجدة صالح أشهر راقصة بالية مصرية بالية في تاريخ مصر 1966 وعميد المعهد العالي للبالية

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