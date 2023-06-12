متى عيد الأضحى 2023 .. وموعد بدء مناسك الحج وانتهائها

متى عيد الأضحى 2023.. يبحث كثير من المسلمين عن موعد عيد الأضحى المبارك عبر شبكة الانترنت بهذه الصيغة متى عيد الأضحى 2023 وذلك لمعرفة موعد وقفة عرفات وموعد صيام العشر من ذي الحجة ومتى تبدأ مناسك الحج، وموعد عيد الأضحى 2023 يجب ان يتم فيه رؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية لأنها بلد المناسك فهي من تحدد موعد وقفة عرفات وموعد العيد.

موعد عيد الأضحى 2023

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفات 2023/1444 وعيد الأضحى في مصر فلكيًا وفقا لـ الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، ويأتي موعد عيد الأضحي المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو، search search ويوافق موعد يوم عرفة 1444، 9 ذو الحجة 1444 فلكيا في مصر يوم الثلاثاء 27 يونيو.

متى تبدأ مناسك الحج

الحاجّ بأداء مناسك الحجّ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ويُسمّى بيوم التروية، وذلك بأن يتّجه الحاج إلى منى فيصلّي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة بقدر الاستطاعة مع قصر الصلاة الرباعية، ويبيت الحاج ليلته فيها وهي ليلة الوقوف بعرفة.



ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التوجّه إلى منى والمبيت فيها أمر مستحبّ وليس فرضاً، إلّا أنّ المسلم يحرص على الالتزام والاقتداء بمنهج رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حسب قدرته واستطاعته.



وقت انتهاء مناسك الحج

ينتهي الحاجّ من أداء مناسك الحجّ بانتهاء تأدية طواف الوداع ولا يقوم الحاج به إلّا عند الانتهاء من تأدية جميع المناسك، وهو ما يكون بالتحلّل الذي ينقسم إلى مرحلتين.

موعد صيام العشر من ذي الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444، الموافق 18 يونيو 2023، ووفقا لمعهد البحوث الفلكية .

ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، فيما سيبقى الهلال في محافظات جمهورية مصر العربية في سمائها لمدد تتراوح بين 31 – 37 دقيقة.