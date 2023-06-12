عقيلة صالح : لا يحق الترشح للانتخاب الرئاسية إلا لليبيين وليس المقيمين

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنه يجب أن يكون هناك توجيه للنائب العام و السجل المدني، بضرورة فرز عملية الأرقام، لضمان حق المنتخب الليبي، لأن الجنسية هي القانونية بين الدولة و المواطن.

عقيلة صالح: سوف يتم تشكيل لجنة سياسية



وأضاف "عقيلة صالح"، خلال جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة تطورات أعمال لجنة 6+6، أن حق الترشح للإنتخاب يكون لليبيين ، الذين يحملون الجنسية الليبية فقط، و لا يحق لشخص مقيم في ليبيا.



وتابع عقيلة صالح، قائلاً:" هناك الكثير للمقيمين في ليبيا، و سوف يتم تشكيل لجنة سياسية، تتواصل مع الأجهزة العسكرية و المدنية"