سلطنة عمان تشارك فـي أعمال البرلمان العربي بالقاهرة

شاركت سلطنة عمان ممثلة بمجلس الدولة في الجلسة الخامسة لدَور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وضمَّ وفد مجلس الدولة المشارك في أعمال اجتماعات البرلمان العربي، الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشئون الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي، والشيخ علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

واستعرضت الجلسة الخامسة للبرلمان العربي جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وناقشت التطورات السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية التي تهم العالم العربي، كما تمَّ خلال الجلسة استعراض تقارير لجان البرلمان.