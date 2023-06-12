تعرف على درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني بأنواعه في الجيزة

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام، والتعليم الفني بجميع أنواعه، لتحديد الطلاب وجهتهم في التقديم للعام الدراسي المقبل، وفقاً لدرجة كل طالب في نتيجة الشهادة الإعدادية، وطموح وآمال كل منهم.

اعتماد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى ٢٢٥ درجة

وخلال الساعات الماضية، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث تم تحديد ٢٢٥ درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و ١٤٠ درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و ١٧٥ درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ ٢٣٠ درجة لمدرسة طباعة إمبابة و٢٢٥ لطباعة الهرم و ٢١٥ لكل من ( إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى و نظام إعداد مهنى ٢١٠، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهنى ٢١٠، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى ٢١٠، نكلا ثانوى صناعى مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين) و ٢١٠ درجة لكل من ( وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى ٢٠٥، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهنى ٢٠٥، البدرشين ثانوى صناعى بنات و إعداد مهنى ٢٠٥ و ٢٠٠ درجة لكل من (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات) و ١٩٥ درجة لــ طهما ثانوى صناعى بنين و ١٩٠ لكلاً من ( الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره و إعداد مهنى ١٨٥، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين و إعداد مهنى ١٨٥، أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى ١٨٥، القبابات ثانوى صناعى مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة) و ١٨٠ درجة لــ الباويطى و ١٧٥ درجة لــ المناجم ثانوى صناعى بنين.

اعتماد تنسيق التعليم الزراعي

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد ٢٠٠ درجة للجيزة الثانوية الزراعية و ١٩٥ درجة للثانوية الزراعية المهنية و ١٦٦ درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى ١٦١ و ١٦٦ لطهما الثانوية و إعداد مهنى ١٦١ و ١٧٥ درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية وإعداد مهنى ١٦١ و ١٨٠ درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية و إعداد مهنى ١٦١ .

تنسيق التعليم التجاري والفندقى

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري والفندقى فقد حدد ٢٤٠ للهرم الفندقية الرسمية و ٢٢٠ للهرم الفندقية المهنية و ٢٠٠ درجة لمدارس (امبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة و الزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية و الشهيد محمد هشام إسماعيل بنات و الاهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر و الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية) و ١٩٥ درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و ١٩٠ درجة لكل من ( مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف) ١٨٥ درجة لكلا من ( أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجارى) و ١٦٥ للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و ١٤٠ درجة لكل من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجارى وفندقى" ).

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كما هو موضح .. فني الكترونيات ( ٢٢٠ درجه للقبول ) فني تبريد وتكييف ( ٢١٠ درجات للقبول ) فني ميكاترونيك سيارات (٢٢٠ درجات للقبول ) فني صيانه واصلاح المعدات الثقيلة والديزل ( ٢١٠ درجات للقبول) فني صيانة وتحكم صناعي ( ٢١٥ درجه للقبول) فني بناء لوحات كهربائية ( ٢١٥ درجه للقبول ) مساعد فني إداراي ( ٢٠٥ درجات للقبول ) فني التجارة الحديثة ( ٢٠٠ درجة للقبول ) فنى صيانة ميكانيكية ( ٢٠٠ درجة للقبول) فنى تشغيل معادن ( ٢٠٠ درجة للقبول) فنى تشغيل ماكينات بلاستك ( ١٩٠ درجة للقبول ) فنى طباعة ورق ( ١٩٥ درجة للقبول ) فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات ( ١٩٥ درجة للقبول ) فنى نجارة أثاث (١٧٥ درجة للقبول ) فنى دهان السيارات ( ١٧٥ درجة للقبول ) فنى إصلاح هياكل السيارات (١٨٠ درجة للقبول ) فنى طباعة منسوجات (١٨٠ درجة للقبول ) فنى ملابس جاهز ( ١٨٠ درجة للقبول ) فني طاهي ( ١٨٥ درجة للقبول) فني مشرف غرف وفني مضيف ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني صناعات غذائية ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني انتاج البساتين بمدرسه ابو غالب المشتركة ( ١٨٠ درجة للقبول ) فني انتاج البساتين بمدرسه طهما المشتركة بالعياط ( ١٧٠ درحة للقبول ) فني طباعة منسوجات ( ١٧٠ درجه للقبول ) فني ملابس جاهزة ( ١٦٥ درجة للقبول ) . والكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صبانة واصلاح بالحوامدية يتم قبول اكبر ٤٠ مجموع من المتقدمين.

١٦٠ درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي

وذلك إلى جانب تم اعتماد ١٦٠ درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي و ١٧٠ درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي .

ويقتصر قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالواحات البحرية على الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس التابعة الإدارة الواحات فقط .

ومن جانبه قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.