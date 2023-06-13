الطقس اليوم| عاصفة ترابية تغطي 6 محافظات وأمطار رعدية تصل القاهرة

يشهد الطقس اليوم، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على كافة أنحاء البلاد، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

مناطق العاصفة والأمطار

ويؤدي نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، إلى تدهور الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا ) وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وتتراوح سرعة الرياح خلال العاصفة المتوقعة في الطقس اليوم، إلى نحو ما بين 50 إلى 60 كم/س، على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 27 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27 درجة.

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28 درجة.