500 جنيه شهريا.. وزارة التضامن تساعد مواطنا يعمل مكوجي| تفاصيل

كشف أحمد عبد الرحمن مدير التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تفاصيل مساعدة وزارة التضامن لمواطن يدعى علي ويعمل مكوجي.

وقال أحمد عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" وزارة التضامن الاجتماعي وزارة جبر الخواطر وقضاء الحوائج ".

وتابع احمد عبد الرحمن :" بتعليمات من وزيرة التضامن تم التواصل مع المواطن وتم توجيه لجنة له للتعرف على احتياجاته ".

وأكمل أحمد عبد الرحمن :" سيتم صرف مساعدة بقيمة 500 جنيه لهذا المواطن من مؤسسة التكافل".

ولفت أحمد عبد الرحمن :" هذا المواطن بلغ 65 عاما ومن حقه التقديم على معاش كرامة وسيتم تسجيل هذا المواطن في معاش كرامة ".