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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

500 جنيه شهريا.. وزارة التضامن تساعد مواطنا يعمل مكوجي| تفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد عبد الرحمن مدير التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تفاصيل مساعدة وزارة التضامن لمواطن يدعى علي ويعمل مكوجي.

 

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وقال أحمد عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  وزارة التضامن الاجتماعي وزارة جبر الخواطر وقضاء الحوائج ".

 

 وتابع احمد عبد الرحمن :"  بتعليمات من وزيرة التضامن تم التواصل مع المواطن وتم توجيه لجنة له للتعرف على احتياجاته ".

 

 وأكمل أحمد عبد الرحمن :"  سيتم صرف مساعدة بقيمة 500 جنيه لهذا المواطن من مؤسسة التكافل".

 

 ولفت أحمد عبد الرحمن :" هذا المواطن بلغ 65 عاما ومن حقه التقديم على معاش كرامة  وسيتم تسجيل هذا المواطن في معاش كرامة ".

التضامن التضامن الاجتماعي مواطن مكوجي اخبار التوك شو

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